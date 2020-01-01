Арсенал отыгрался, крупно проигрывая в матче с Вест Хэмом

Футболисты Вест Хэма в этом матче забили пять голов.

Арсенал смог сыграть вничью, пропустив три гола от Вест Хэма в гостевом матче 29-го тура чемпионата Англии.

Вест Хэм открыл счет, реализовав первый же созданный опасный момент. Джесси Лингард замкнул в угол ворот передачу от Майкла Антонио, который прошел по левому флангу. А через две минуты Лингард быстро разыграл стандарт и откатил мяч под удар Джарроду Боуэну, удвоившему счет в матче. Еще через 15 минут Владимир Цоуфал подал на Майкла Антонио, чей удар подправил Томаш Соучек — 3:0. Арсенал быстро отыграл один гол — на этот раз Соучек подправил в свои ворота удар Александра Ляказетта и команды ушли на перерыв при счете 3:1.

В начале второго тайма Давид Луис не попал по воротам после подачи Мартина Эдегора со стандарта, а вскоре Вест Хэм еще раз забил в свои ворота. Крэйг Доусон попытался перехватить прострел Эдегора, но получился удар по воротам — 3:2. Сразу же команды обменялись очередными опасными атаками — удар Боуэна заблокировали защитники, Антонио добил мимо ворот. Эдегор, замыкая скидку Пьера-Эмерика Обамеянга, попал в Доусона. А за восемь минут до конца основного времени Арсенал сравнял — на этот раз без помощи игроков Вест Хэма. Николя Пепе навесил на Ляказетта, который переправил мяч в ворота Лукаша Фабианьски. Тут же сам Пепе опасно пробил в руки польскому вратарю, а Бернд Лено обезвредил удар Деклана Райса. И сразу же Пепе снова попал в Фабианьски, замыкая пас Эдегора. После этого команды уже доиграли матч, который завершился ничьей со счетом 3:3.

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко не был в заявке на этот матч.

После этой ничьей Арсенал поднялся на девятое место в турнирной таблице, а Вест Хэм остается на пятой позиции.

Вест Хэм - Арсенал 3:3

Голы: Лингард, 15, Боуэн, 17, Соучек, 32 - Соучек (в свои ворота), 38, Доусон (в свои ворота), 61, Ляказетт, 82

Вест Хэм: Фабиански, Крессуэлл, Диоп, Цоуфал, Доусон, Лингард, Райс, Бенрахма (Фредерикс, 79), Соучек, Боуэн (Нобл, 74), Антонио.

Арсенал: Лено, Чемберс, Тирни, Давид Луиз, Мари, Джака (Смит-Роу, 74), Парти, Сака (Пепе, 74), Эдегор, Ляказетт, Обамеянг (Мартинелли, 81).

Предупреждения: Цоуфал, Антонио, Крессуэлл - Ляказетт.