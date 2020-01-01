Ушел из жизни лучший бомбардир в истории Лидса

На момент смерти Лоримеру было 74 года.

Умер бывший полузащитник Лидса Питер Лоример, сообщает официальный сайт английского клуба.

Экс-футболист скончался в возрасте 74 лет в результате продолжительной болезни. Последний период своей жизни он провел в хосписе.

“Вклад Питера в выступления Лидса никогда не будет забыт. Он навсегда останется легендой клуба, его наследие продолжит жить на “Элланд Роуд“, – заявили в клубе.

Лоример – лучший бомбардир в истории Лидса. Он забил 238 голов в 705 матчах за Лидс и является лучшим бомбардиром в истории английского клуба.

Лоример выступал за Лидс в 1963-1979 и 1983-1985 гг. Также он играл за Йорк Сити и иные клубы.