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Зинченко стал лучшим игроком матча Манчестер Сити — Эвертон

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Александр Зинченко получил наивысшую оценку от SofaScore.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко стал лучшим игроком четвертьфинала Кубка Англии против Эвертона.

Сервис SofaScore поставил украинцу наибольшую оценку среди всех футболистов обеих команд — 7,7 баллов.

В этом матче Зинченко отличился в конце первого тайма, когда выбил мяч с линии ворот после опасного удара головой в исполнении футболиста Эвертона. В итоге Сити победил со счетом 2:0.

Вторую оценку получил Фернандиньо, которому поставили 7,6 баллов, а замкнул первую тройку автор первого года Илкай Гюндоган, получивший 7,5 баллов. Лучшим среди футболистов Эвертона стал Бен Годфри, чью игру сервис оценил на 7,2 балла.

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Теги: Манчестер Сити, Эвертон, Кубок Англии, Александр Зинченко
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