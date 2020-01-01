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Манчестер Сити прошел Эвертон в четвертьфинале Кубка Англии

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Не обошлось без помощи Александра Зинченко.
Эвертон - Манчестер Сити
Эвертон - Манчестер Сити
Getty Images

Манчестер Сити обыграл ливерпульский Эвертон в гостевом матче четвертьфинала Кубка Англии.

Первый тайм игры прошел относительно спокойно. Только перед перерывом Александр Зинченко выбил мяч с линии ворот после того, как Йерри Мина пробил головой мимо вратаря Сити Зака Стеффена.

Во втором тайме вратарь Эвертона Жоао Виржиния обезвредил опасный удар Рахима Стерлинга, а Фил Фоден пробил мимо ворот. За шесть минут до конца игры Эмерик Ляпорт пробил по воротам, подобрав мяч у упавшего Кевина Де Брюйне, а Илкай Гюндоган головой добил рикошет от перекладины. И почти сразу Сити закрепил результат. Вышедший на замену Родри Эрнандес вывел де Брюйне один на один и бельгиец без проблем переиграл Виржинию, установив окончательный счет в матче 2:0 в пользу Манчестер Сити.

После этой победы Сити стал вторым полуфиналистом Кубка Англии, после Саутхэмптона, который в первом матче четвертьфинала обыграл Борнмут.

Эвертон — Манчестер Сити 0:2

Голы: Гюндоган, 84, Де Брюйне, 90.

Эвертон: Виржиния — Холгейт (Ивоби, 87), Мина, Годфри — Коулмэн, Гомеш, Аллан, Динь — Сигурдссон — Кальверт-Льюин, Ришарлисон.

Ман Сити: Штеффен — Уокер, Ляпорт, Диаш, Зинченко — Силва (Марез, 64), Фернандиньо, Гюндоган (Родри, 89), Стерлинг (Де Брюйне, 79), Жезус, Фоден.

Предупреждения: Аллан, Гомеш — Фернандиньо.

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Теги: Кубок Англии, Манчестер Сити, Эвертон
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