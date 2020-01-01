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Манчестер Сити ищет левого защитника

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Сейчас на этой позиции играет украинец Александр Зинченко.
Нуну Мендеш
Нуну Мендеш
Getty Images

Английский Манчестер Сити планирует летом подписать левого защитника, сообщает в своем Twitter-аккаунте журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, среди целей Сити — португалец Нуну Мендеш, который сейчас выступает за Спортинг из Лиссабона. Однако для проблемой для английского клуба может стать сумма в 70 миллионов евро, которую запрашивает за Мендеша португальский клуб.

Отметим, что сейчас в Манчестер Сити на позиции левого защитника играет украинский легионер Александр Зинченко.

Напоминаем, что Сити может покинуть аргентинский форвард Серхио Агуэро, которым интересуются лондонский Челси и испанская Барселона.

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Теги: Манчестер Сити, Спортинг, Нуну Мендеш
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