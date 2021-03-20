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Моуринью могут отстранить от работы в Тоттенхэме

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"Шпоры" рассматривают вариант отставки главного тренера команды.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью в конце сезона может потерять работу.

По информации Daily Mail, руководство клуба недовольно нынешним положением команды в чемпионате Англии, где "шпоры" сейчас занимают восьмую строчку, а также вылетом из 1/8 финала Лиги Европы.

В случае, если по итогам сезона Тоттенхэм не попадет в топ-4 в АПЛ, клуб не попадет в Лигу чемпионов, что обернется финансовыми потерями. И в этой ситуации руководство Тоттенхэма готово отстранить "Особенного" от работы.

При этом речь идет именно об отстранении с сохранением заработной платы, а увольнение последует уже позже. Такой вариант будет использован для того, чтобы не выплачивать Моуринью все компенсацию сращу, как это было с экс-тренером команды Маурисио Почеттино.

Действующий контракт Моуринью со "шпорами" рассчитан еще на два года.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью после вылета Тоттенхэма из Лиги Европы зашел в раздевалку загребского Динамо.

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Теги: Жозе Моуринью, Тоттенхэм, АПЛ
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Духовный_скреп    20.03.2021, 10:46
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Особенный физрук развалил очередной клуб))
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