Моуринью могут отстранить от работы в Тоттенхэме

"Шпоры" рассматривают вариант отставки главного тренера команды.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью в конце сезона может потерять работу.

По информации Daily Mail, руководство клуба недовольно нынешним положением команды в чемпионате Англии, где "шпоры" сейчас занимают восьмую строчку, а также вылетом из 1/8 финала Лиги Европы.

В случае, если по итогам сезона Тоттенхэм не попадет в топ-4 в АПЛ, клуб не попадет в Лигу чемпионов, что обернется финансовыми потерями. И в этой ситуации руководство Тоттенхэма готово отстранить "Особенного" от работы.

При этом речь идет именно об отстранении с сохранением заработной платы, а увольнение последует уже позже. Такой вариант будет использован для того, чтобы не выплачивать Моуринью все компенсацию сращу, как это было с экс-тренером команды Маурисио Почеттино.

Действующий контракт Моуринью со "шпорами" рассчитан еще на два года.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью после вылета Тоттенхэма из Лиги Европы зашел в раздевалку загребского Динамо.