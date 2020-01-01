Ярмоленко не доиграл матч за молодежную команду Вест Хэма

Андрея Ярмоленко заменили во втором тайме.

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко, который вышел в стартовом составе молодежной команды, не доиграл матч до конца.

В игре чемпионата Англии среди молодежных команд против Лестера Ярмоленко на 74-й минуте был заменен на полузащитника Нэйтана Холланда, который имеет опыт игр за первую команду лондонского клуба.

Матч молодежных команд Вест Хэма и Лестера завершился победой лондонцев со счетом 3:1.