Ярмоленко сыграет за молодежную команду Вест Хэма
Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе команды U23.
Украинский полузащитник Вест Хэма попал в стартовый состав молодежной команды лондонского Вест Хэма, сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба.
По информации источника, Ярмоленко играет в матче против молодежной команды Лестера в рамках чемпионата Англии среди молодежных команд.
Напоминаем, что недавно Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам в общей группе Вест Хэма после травмы.
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