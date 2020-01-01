Ярмоленко сыграет за молодежную команду Вест Хэма

Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе команды U23.

Украинский полузащитник Вест Хэма попал в стартовый состав молодежной команды лондонского Вест Хэма, сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба.

По информации источника, Ярмоленко играет в матче против молодежной команды Лестера в рамках чемпионата Англии среди молодежных команд.

Напоминаем, что недавно Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам в общей группе Вест Хэма после травмы.