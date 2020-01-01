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Ярмоленко сыграет за молодежную команду Вест Хэма

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Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе команды U23.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Украинский полузащитник Вест Хэма попал в стартовый состав молодежной команды лондонского Вест Хэма, сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба.

По информации источника, Ярмоленко играет в матче против молодежной команды Лестера в рамках чемпионата Англии среди молодежных команд.

Напоминаем, что недавно Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам в общей группе Вест Хэма после травмы.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм
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