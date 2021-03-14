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МЮ планирует утроить кадровую чистку: кого хотят продать

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Сульщер не рассчитывает на ряд исполнителей.
Хуан Мата
Хуан Мата
Getty Images

Руководство Манчестер Юнайтед планирует расстаться с рядом футболистов в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Metro.

По информации источника, “красные дьяволы“ хотят продать минимум четырех игроков, чтобы заработать около 60 миллионов фунтов (примерно 70 млн долларов) на будущие трансферы.

МЮ готов расстаться с Диогу Далотом, который в данный момент находится в аренде в Милане, Филом Джонсом, Джесси Лингардом (аренда в Вест Хэме) и Хуаном Матой.

Напомним, что манкунианцы занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 57 очков

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Теги: МЮ, Хуан Мата, футбол, АПЛ
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