Вратарь Вулверхэмптона получил страшную травму головы в матче с Ливерпулем

Руи Патрисиу долго лежал на газоне, прежде чем покинуть поле.

В рамках очередного поединка чемпионата Англии Вулверхэмптон встречался с Ливерпулем и минимально уступил команде Юргена Клоппа.

Для "волков" матч был омрачен не только поражением, но и травмой основного вратаря Руи Патрисиу, который на последних минутах столкнулся со своим же защитником и получил травму головы.

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Юрген Клопп, главный тренер Ливерпуля

"Ситуация с Руи Патрисиу выглядела ужасно. Я поговорил с тренерами Вулвз после матча, они настроены позитивно. Это был настоящий шок".

Эндрю Роберсон, защитник Ливерпуля

"Футбол теряет свое значение, когда кто-то так долго находится на газоне, а рядом с ним стоят врачи. Это ужасно, когда ты являешься частью всего этого, надеюсь, что Руи в порядке. Мысли и молитвы с ним и его семьей.

Я знаю, как это может повлиять на парней из Вулверхэмптона, для них это уже второй такой эпизод в сезоне. Он прекрасный вратарь, так что надеюсь вскоре снова увидеть его в воротах".

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Нуну Эшпириту Санту, главный тренер Вулверхэмптона

"Руис в сознании, он помнит, что случилось, он все понимает. Врач сказал, что все хорошо. Думаю, они просто столкнулись с Коуди. Ему попало в голову. Но он в порядке, мы только что разговаривали. Он быстро восстановится".

Более детальная информация о характере травмы и приблизительных строках восстановления вратаря ожидается позже.

Стоит отметить, что эту уже не первая "страшная" травму у футболистов "вулвз" в этом сезоне. Форвард Рауль Хименес в матче против Арсенала, столкнувшись с Луисом, разбил голову в кровь.