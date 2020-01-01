Вингер сборной Украины пропустил месяц из-за травмы.

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам с Вест Хэмом после травмы, сообщает пресс-служба "молотобойцев".

31-летний украинец получил повреждение в матче Кубка Англии против Манчестер Юнайтед (0:1), который прошел в начале февраля. С тех пор он находился в лазарете, из-за чего уже пропустил пять поединков в АПЛ.

В текущем сезоне Андрей Ярмоленко провел в футболке Вест Хэма 21 поединок во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 3 голами и 4 результативными передачами.

Свой следующий матч Вест Хэм проведет в воскресенье, 21 марта, против Арсенала в АПЛ.