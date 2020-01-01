Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ярмоленко вернулся к тренировкам с Вест Хэмом

Комментариев: 0
Вингер сборной Украины пропустил месяц из-за травмы.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
ФК Вест Хэм

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам с Вест Хэмом после травмы, сообщает пресс-служба "молотобойцев".

31-летний украинец получил повреждение в матче Кубка Англии против Манчестер Юнайтед (0:1), который прошел в начале февраля. С тех пор он находился в лазарете, из-за чего уже пропустил пять поединков в АПЛ.

В текущем сезоне Андрей Ярмоленко провел в футболке Вест Хэма 21 поединок во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 3 голами и 4 результативными передачами.

Свой следующий матч Вест Хэм проведет в воскресенье, 21 марта, против Арсенала в АПЛ.

Поделись:
Теги: Андрей Ярмоленко, футбол, Вест Хэм
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь