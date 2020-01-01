Жота принес трудную победу Ливерпулю над Вулверхэмптоном в АПЛ

Португалец забил бывшему клубу, что позволило подопечным Клоппа прервать серию неудач в чемпионате.

Ливерпуль одержал минимальную победу над Вулверхэмптоном в поединке 28-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу мерсисайдцев.

Единственный гол в матче забил нападающий Ливерпуля Диогу Жота. Португалец ворвался в штрафную, получил мяч и нанес прицельный удар в нижний левый угол ворот соперника.

После этой победы "красные" поднялись на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 46 очков. Вулверхэмптон располагается на 13-м месте (35 баллов).

Вулверхэмптон — Ливерпуль 0:1

Гол: Жота, 45+2



Вулверхэмптон: Патрисиу (Радди, 90+10) — Боли, Коуди, Саисс — Семеду (Гиббс-Уайт, 84), Невеш (Дендонкер, 76), Моутиньо, Хонни — Нету, Траоре — Виллиан Жозе (Силва, 69).



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон — Тиаго (Кейта, 66), Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 66) — Салах, Жота (Окслейд-Чемберлен, 81), Мане.



Предупреждения: Невеш, Саисс — Тиаго.