Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Жота принес трудную победу Ливерпулю над Вулверхэмптоном в АПЛ

Комментариев: 0
Португалец забил бывшему клубу, что позволило подопечным Клоппа прервать серию неудач в чемпионате.
Футболисты Ливерпуля
Футболисты Ливерпуля
Getty Images

Ливерпуль одержал минимальную победу над Вулверхэмптоном в поединке 28-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу мерсисайдцев.

Единственный гол в матче забил нападающий Ливерпуля Диогу Жота. Португалец ворвался в штрафную, получил мяч и нанес прицельный удар в нижний левый угол ворот соперника.

После этой победы "красные" поднялись на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 46 очков. Вулверхэмптон располагается на 13-м месте (35 баллов).

Вулверхэмптон — Ливерпуль 0:1

Гол: Жота, 45+2

Вулверхэмптон: Патрисиу (Радди, 90+10) — Боли, Коуди, Саисс — Семеду (Гиббс-Уайт, 84), Невеш (Дендонкер, 76), Моутиньо, Хонни — Нету, Траоре — Виллиан Жозе (Силва, 69).

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон — Тиаго (Кейта, 66), Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 66) — Салах, Жота (Окслейд-Чемберлен, 81), Мане.

Предупреждения: Невеш, Саисс — Тиаго.

Поделись:
Теги: Ливерпуль, Вулверхэмптон, футбол, АПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь