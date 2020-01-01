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Зинченко поиздевался над своими собаками, проверяя их рефлексы

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Влада Седан умоляюще попросила прекратить издевательства.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Instagram.com

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко опубликовал в сторис, как он издевается над своими собаками.

Сидя на диване, Александр решил проверить рефлексы бульдогов Луи и Миа, замахиваясь мячом, но не бросая его. Трюк он повторил три раза и после одного из них один из домашних любимцев головой ударился о диван. 

После этого жена Зинченко - Влада Седан - умоляюще попросила бросить мяч, потому что "он сейчас разобьется". 

Ранее Седан рассказала, что Зинченко ведет конспекты Гвардиолы.

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Теги: Александр Зинченко, футбол, АПЛ
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