Зинченко поиздевался над своими собаками, проверяя их рефлексы

Влада Седан умоляюще попросила прекратить издевательства.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко опубликовал в сторис, как он издевается над своими собаками.

Сидя на диване, Александр решил проверить рефлексы бульдогов Луи и Миа, замахиваясь мячом, но не бросая его. Трюк он повторил три раза и после одного из них один из домашних любимцев головой ударился о диван.

После этого жена Зинченко - Влада Седан - умоляюще попросила бросить мяч, потому что "он сейчас разобьется".

Ранее Седан рассказала, что Зинченко ведет конспекты Гвардиолы.