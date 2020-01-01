Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 видео гола и обзор матча АПЛ

"Красные дьяволы" одержали минимальную победу благодаря ошибке соперника.

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Getty Images

Манчестер Юнайтед принимал Вест Хэм в 28-м туре АПЛ. Поединок завершился победой хозяев поля (1:0)

В начале второго тайма центральный защитник "молотобойцев" Крэйг Доусон отправил мяч в собственные ворота после подачи с углового.

Видео гола и обзор матча Манчестер Юнайтед — Вест Хэм:

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0

Гол: Доусон, 53 (автогол)

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Гринвуд, Фернандеш, Джеймс — Рашфорд.

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Доусон, Диоп, Крессвелл — Соучек, Райс — Джонсон (Бенрахма, 62), Нобл (Лансини, 62), Боуэн — Антонио.

Предупреждения: Ван-Биссака, 35, Мактоминей, 49, Рэшфорд, 76, Джеймс, 90+1.