Тренер, которым интересовался Шахтер, может возглавить клуб АПЛ

Массимилиано Аллегри может трудоустроится в Лидсе уже летом.

Руководство Лидс Юнайтед рассматривает возможность назначения на должность тренера Массимилиано Аллегри следующим летом. Об этом сообщает Goal.com

Тренерская рокировка может произойти в том случае, если нынешний наставник Лидса Марсело Бьелса решит покинуть команду в конце сезона.

Ранее была информация, что в назначении Аллегри заинтересован Шахтер, однако позже эту информацию опровергли в донецком клубе.

Аллегри не тренировал после ухода из Ювентуса в мае 2019 года. Вместе с бьянконери он пять раз выигрывал чемпионат Италии и дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов.