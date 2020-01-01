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Арсенал минимально обыграл Тоттенхэм в дерби Северного Лондона

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Эрик Ламела открыл счет и получил две желтые карточки.
Арсенал - Тоотенхэм
Арсенал - Тоотенхэм
Getty Images

Арсенал одержал минимальную домашнюю победу над Тоттенхэмом в дерби Северного Лондона в 28-м туре чемпионата Англии.

Первый тайм прошел практически без моментов. На 16-й минуте Эмил Смит Роу пробил в перекладину ворот Юго Льориса, а через 15 минут вышедший на замену вместо получившего травму Сона Хын Мина Эрик Ламела после паса от Лукаса Моуры из угла штрафной площадки точным ударом в нижний угол ворот Бернда Лено открыл счет в матче. Арсенал ответил ударом Седрика Соареша в штангу, однако на перерыв команды ушли при счете 1:1. Мартин Эдегор забил гол у Арсенала, замкнув пас Кирана Тирни.

Вторая половина игры прошла в том же русле, что и первая. Практически без моментов. Однако 62-й минуте Дэвинсон Санчес в своей штрафной ударил по ноге Александра Ляказетта. Сам француз реализовал пенальти. Чуть более, чем через десять минут Ламела отмахнулся от соперника локтем и получил вторую желтую карточку в матче, оставив Тоттенхэм в меньшинстве. Однако на последней минуте матча Тоттенхэм мог сравнивать, но Харри Кейн со штрафного пробил в штангу и Арсенал одержал победу со счетом 2:1.

Несмотря на поражение, Тоттенхэм в турнирной таблице чемпионата Англии идет на 7-й позиции. Арсенал делит девятое-десятое место с бирмингемской Астон Виллой.

Арсенал – Тоттенхэм – 2:1

Голы: Ламела, 33, Эдегор, 44, Ляказетт, 64, (пенальти).

Арсенал: Лено, Давид Луиз, Суареш, Тирни, Магальяес, Джака, Партей, Смит-Роу (Виллиан, 78), Сака (Пепе, 46), Ляказетт (Эль-Нени, 88), Эдегор.

Тоттенхэм: Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти, Санчес, Регилон, Хейбьерг, Ндомбеле (Алли, 62), Бэйл (Сиссоко, 57), Сон (Ламела, 19), Моура, Кейн.

Предупреждения: Джака - Регилон, Санчес, Ламела.

Удаление: Ламела.

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Теги: АПЛ, Арсенал, Тоттенхэм
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