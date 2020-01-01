Финал Кубка Англии может пройти со зрителями

На поединок хотят пустить 20 тысяч болельщиков.

Финал Кубка Англии в этом году хотят провести со зрителями. Британское правительство рассматривает подобный сценарий в рамках мер, которые могут вернуть зрителей на массовые мероприятия.

Об этом сообщает BBC.

Все зрители в рамках эксперимента должны будут до и после финального матча пройти тестирование на коронавирус.

Кроме того, правительство Великобритании рассматривает возможность допуска зрителей и на другие виды спорта, в том числе на чемпионат мира по снукеру.

Борьбу за трофей продолжают восемь команд. В рамках четвертьфиналов сыграют Эвертон — Манчестер Сити, Борнмут — Саутгемптон, Лестер — Манчестер Юнайтед и Челси — Шеффилд Юнайтед.

Финальный матч состоится на стадионе Уэмбли 15 мая.