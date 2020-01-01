Крис Уайлдер уволен из Шеффилд Юнайтед
Контракт со специалистом расторгли по обоюдному согласию.
Шеффилд Юнайтед на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Криса Уайлдера.
Отмечается, что контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию.
"Быть менеджером Шеффилд Юнайтед было особенным путешествием, и я его никогда не забуду. Я рад, что мне представилась возможность возглавить клуб еще в 2016 году. Я очень рад успеху, которого мы достигли, включая два повышения в классе и лучший результат Клинков в истории Премьер-лиги", — сказал Уайледер в прощальной речи.
Уайлдер возглавлял "клинки" с 2016 года. Он вернул команду в Премьер-лигу.
В нынешнем сезоне Шеффилд находится на последней строчке АПЛ. В активе команды всего 14 очков после 28 туров, отставание от спасительной 17-й строчки составляет 12 пунктов.
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