Манчестер Сити крупно обыграл Фулхэм в матче чемпионата Англии

Лондонцы пропустили от Сити три сухих гола.

Манчестер Сити крупно обыграл лондонский Фулхэм в гостевом матче 28-го тура чемпионата Англии.

Матч начался достаточно неторопливо. Первый опасный момент случился в середине первого тайма — Ферран Торрес в падении пытался замкнуть передачу Жоао Канселу, однако этот удар обезвредил вратарь Фулхэма Альфонс Ареоля. Перед перерывом француз справился с ударом Серхио Агуэро и команды ушли на перерыв при счете 0:0.

А в начале второго тайма Манчестер Сити открыл счет. Канселу подал со стандарта, а Джон Стоунз выбежал из-за спин защитников и переправил мяч в ворота. Через минуту Стоунз чуть не поучаствовал в голе в собственные ворота, однако после обрезки защитника вратарь Сити Эдерсон Мораес успел перехватить мяч быстрее, чем до него добрался Рубен Лофтус-Чик.

И почти сразу же гости забили второй гол — Иван Кавалейру ошибся в своей штрафной площадке, а Йоаким Андерсон выбил мяч на Габриэла Жезуса, которому осталось только не промахнуться по воротам. Еще через пару минут Тосин Адарабиойо заработал пенальти фолом на Торресе, а Агуэро его реализовал.

За семь минут до конца основного времени вышедший на замену Джошуа Онома едва не забил ответный гол, но его удар смог заблокировать Эмерик Ляпорт и матч закончился победой Сити со счетом 3:0.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных.

После этой победы Сити продолжает лидировать в чемпионате Англии, опережая Манчестер Юнайтед на 17 очков. Фулхэм ведет борьбу за сохранение места в элитном дивизионе и делит 17-18е место с Брайтоном.

Фулхэм — Манчестер Сити 0:3

Голы: Стоунз, 47, Жезус, 56, Агуэро, 75

Фулхэм: Ареоля, Айна, Адарабиойо, Андерсен, Тете, Лемина (Онома, 73), Замбо-Ангисса, Кавалейру (Робинсон, 80), Лофтус-Чик (Митрович, 63), Лукман, Рид.

Манчестер Сити: Эдерсон, Менди, Стоунз, Диаш (Гарсия, 75), Канселу, Родри, Силва (Фернандиньо, 67), Торрес, Лапорт, Агуэро, Жезус.