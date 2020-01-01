Заа из Кристал Пэлеса не встал на колено перед началом матча чемпионата Англии
Вилфрид Заа стал первым игроком, проигнорировавшим этот жест.
Полузащитник Кристал Пэлеса Вилфрид Заа не встал на одно колено перед началом матча чемпионата Англии с Вест Бромвичем, сообщает ESPN.
“Это становится чем-то вроде привычки и я считаю, что этого уже не достаточно”, - прокомментировал футболист свой поступок.
Заа стал первым игроком Английской Премьер-Лиги, который отказался вставать на одно колено перед матчем.
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