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Заа из Кристал Пэлеса не встал на колено перед началом матча чемпионата Англии

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Вилфрид Заа стал первым игроком, проигнорировавшим этот жест.
Вилфрид Заа
Вилфрид Заа
twitter.com/ESPNFC/

Полузащитник Кристал Пэлеса Вилфрид Заа не встал на одно колено перед началом матча чемпионата Англии с Вест Бромвичем, сообщает ESPN.

“Это становится чем-то вроде привычки и я считаю, что этого уже не достаточно”, - прокомментировал футболист свой поступок.

Заа стал первым игроком Английской Премьер-Лиги, который отказался вставать на одно колено перед матчем.

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Теги: АПЛ, Кристал Пэлес, Вест Бромвич, Вилфрид Заха
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