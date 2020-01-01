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Лидс — Челси 0:0 Видеообзор матча чемпионата Англии

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Лидс дома отобрал очки у Челси .

Лидс дома сыграл вничью со счетом 0:0 матч 28-го тура чемпионата Англии против лондонского Челси.

После активной первой половины первого тайма, в течении которой обе команды немало опасных моментов, игра успокоилась. В дальнейшем, до конца матча, кроме опасного удара с углового в исполнении Родриго Морено и нескольких дальних ударов, ни Челси, ни Лидсу создать ничего не удалось и матч завершился нулевой ничьей.

Лидс — Челси 0:0

Лидс: Месье — Эйлинг, Льоренте, Стрёйк, Алиоски — Филлипс — Рафинья, Робертс, Даллас, Харрисон (Кошта, 64) — Бэмфорд (Родриго, 35 (Клих, 79)).

Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Чилуэлл — Канте, Жоржиньо — Зиеш (Вернер, 69), Маунт (Хадсон-Одои, 79), Пулишич (Джеймс, 68) — Хаверц.

Предупреждения: Робертс, Алиоски, Родриго.

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Теги: АПЛ, Лидс, Челси
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