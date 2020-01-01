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Лидс дома отобрал очки у Челси

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Матч на Элланд Роуд завершился нулевой ничьей.
Лидс - Челси
Лидс - Челси
Getty Images

Лидс сыграл вничью с сухим счетом домашний матч чемпионата Англии против лондонского Челси.

Обе команды начали матч активно, создали несколько опасных моментов. Однако, уже к середине первого тайма игра успокоилась и, не считая пары дальних ударов, до перерыва возможностей открыть счет ни у Лидса, ни у Челси не было.

После перерыва команды продолжили обмен редкими и неточными дальними ударами. Лишь на 78-й минуте Родриго Морено замыкал головой навес с углового, но пробил во вратаря Челси Эдуара Менди. В итоге матч завершился со счетом 0:0.

После этой ничьей Челси остается на четвертой позиции, а Лидс продолжает занимать 11-е место. 

Лидс — Челси 0:0

Лидс: Месье — Эйлинг, Льоренте, Стрёйк, Алиоски — Филлипс — Рафинья, Робертс, Даллас, Харрисон (Кошта, 64) — Бэмфорд (Родриго, 35 (Клих, 79)).

Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Чилуэлл — Канте, Жоржиньо — Зиеш (Вернер, 69), Маунт (Хадсон-Одои, 79), Пулишич (Джеймс, 68) — Хаверц.

Предупреждения: Робертс, Алиоски, Родриго.

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Теги: АПЛ, Лидс, Челси
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