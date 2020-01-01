Бруну Фернандеш признан лучшим игроком года в АПЛ

Португальская звезда МЮ получил признание болельщиков.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш признан лучшим игроком 2020 года в АПЛ по версии Федерации футбольных болельщиков.

Лидер МЮ в голосовании болельщиков опередил лучшего игрока 2019 года форварда Ливерпуля Мохамеда Салаха, а также футболистов Астон Виллы Джека Грилиша, Лестера Джейми Варди, Ман Сити Кевина Де Брюйне и Сон Хын-Мина из Тоттенхэма.

Добавим, что 26-летний португалец набрал 11 (7+4) очков по системе "гол+пас" в 11 последних матчах за Манчестер Юнайтед во всех турнирах.