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Бруну Фернандеш признан лучшим игроком года в АПЛ

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Португальская звезда МЮ получил признание болельщиков.
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш признан лучшим игроком 2020 года в АПЛ по версии Федерации футбольных болельщиков.

Лидер МЮ в голосовании болельщиков опередил лучшего игрока 2019 года форварда Ливерпуля Мохамеда Салаха, а также футболистов Астон Виллы Джека Грилиша, Лестера Джейми Варди, Ман Сити Кевина Де Брюйне и Сон Хын-Мина из Тоттенхэма.

Добавим, что 26-летний португалец набрал 11 (7+4) очков по системе "гол+пас" в 11 последних матчах за Манчестер Юнайтед во всех турнирах.

 

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Теги: Бруну Фернандеш, футбол, Манчестер Юнайтед, АПЛ
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