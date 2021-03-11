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Яремчук может заменить Ляказетта в Арсенале

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Арсенал рассматривает украинского форварда на замену французу.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
kaagent.be

Лондонский Арсенал рассматривает украинского форварда Гента Романа Яремчука в качестве возможной замены Александру Ляказетту, сообщает Indosport.

По информации источника, Ляказетт летом может уйти в итальянский Ювентус из Турина. В список претендентов на замену французу в английском клубе попал Яремчук, кроме которого Арсенал также рассматривает Одсонна Эдуара из шотландского Селтика и форварда немецкого Айнтрахта Андре Силву.

В нынешнем сезоне в составе Гента Роман Яремчук сыграл 32 матча, в которых забил 18 голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось о том, что Яремчук продлил контракт с бельгийским клубом еще на четыре года.

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Теги: Арсенал, Гент, Роман Яремчук, Александр Ляказетт
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