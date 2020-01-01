Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Определился лучший игрок АПЛ в феврале

Комментариев: 0
Эта награда снова досталась Илкаю Гюндогану.
Илкай Гюндоган
Илкай Гюндоган
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган признан лучшим игроком месяца английской Премьер-лиги.

Об этои сообщается на официальном сайте лиги.

В феврале немец забил четыре гола и отдал результативную передачу в пяти матчах чемпионата.

Эта награда присуждается ему уже во второй раз. Гюндоган стал первым немцем, выигравшим этот приз более одного раза.

В текущем сезоне Гюндоган забил 14 мячей и отдал три голевые передачи в 32 матчах во всех турнирах.

Поделись:
Теги: Илкай Гюндоган, Манчестер Сити
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь