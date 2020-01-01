Определился лучший игрок АПЛ в феврале
Эта награда снова досталась Илкаю Гюндогану.
Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган признан лучшим игроком месяца английской Премьер-лиги.
Об этои сообщается на официальном сайте лиги.
В феврале немец забил четыре гола и отдал результативную передачу в пяти матчах чемпионата.
Эта награда присуждается ему уже во второй раз. Гюндоган стал первым немцем, выигравшим этот приз более одного раза.
В текущем сезоне Гюндоган забил 14 мячей и отдал три голевые передачи в 32 матчах во всех турнирах.
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