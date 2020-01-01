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Манчестер Сити - Саутгемптон 5:2 Видео голов и обзор матча АПЛ

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Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.

Манчестер Сити на своем поле разбил Саутгемптон (5:2) в рамках 33-го тура чемпионата Англии.

"Горожане" быстро повели в счете благодаря точному выстрелу де Брюйне. Однако через несколько минут "святые" сравняли счет с пенальти. До конца первого тайма Манчестер Сити еще дважды поразил ворота соперника. Сначала голом отметился Марез, а потом Гюндоган увеличил преимущество Сити.

На старте второй сорокапятиминутке команды обменялись несколькими голами. За Сити отметились де Брюйне и Марез, а в составе Саутгемптона точный удар нанес Адамс. До конца встречи команды создали пару моментов, но к голам они не привели.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Саутгемптон:

Манчестер Сити — Саутгемптон 5:2

Голы: де Брюйне, 14, 59, Марез, 40, 54, Гюндоган, 45+3 — Уорд-Праус, 25 (пен.), Адамс, 56

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Зинченко (Менди, 81) — Де Брюйне (Агуэро, 72), Фернандиньо, Гюндоган — Марез (Торрес, 61), Силва, Фоден.

Саутгемптон: Маккарти — Беднарек, Вестергор, Стивенс (Диалло, 63), Салису, Бертран — Дженепо (Телла, 46), Уорд-Праус, Армстронг (Уоттс, 73), Редмонд — Адамс.

Предупреждение: Фернандиньо. 

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Теги: Манчестер Сити, Саутгемптон, футбол, АПЛ
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