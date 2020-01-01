Манчестер Сити дома крупно обыграл Саутхэмптон

Де Брюйне и Марез оформили дубли, Фоден сделал две результативные передачи.

Манчестер Сити одержал крупную домашнюю победу над Саутхэмптоном в матче 33-го тура чемпионата Англии.

Уже на 15-й минуте первый же опасный момент у ворот гостей привел к голу — Кевин де Брюйне добил мяч в ворота после того, как вратарь Сатухэмптона Алекс Маккарти отбил перед собой удар Фила Фодена с подачи украинца Александра Зинченко. Через десять минут гости сравняли — Джеймс Уорд-Проуз реализовал пенальти после того, как Эмерик Ляпорт в своей штрафной площадке нарушил правила против Янника Вестергора.

Однако, перед перерывом Манчестер Сити забил еще два гола. Сначала Рияд Марез вывел хозяев вперед после ошибки защитников, а через пять минут Де Брюйне вывел Мареза на ударную позицию. Алжирец пробил в штангу, а Илкай Гюндоган точно добил в полупустые ворота.

А вскоре после перерыва Марез получил мяч от Фила Фодена, развернулся и ударом в нижний угол сделал счет 4:1. Однако гости тут же один гол отыграли — Стюарт Армстронг, пробивая по воротам, попал в Че Адамса, который смог переправить мяч в сетку. Ночерез три минуты Фоден у штрафной площадки Саутхэмптона дождался набегавшего Де Брюйне, который не промахнулся. За пять минут до конца основного времени Саутхэмптон забил третий гол, однако он был отменен из-за оффсайда у Адамса.

После этой победы Сити лидирует в чемпионате Англии с отрывом в 14 очков от занимающего второе место Манчестер Юнайтед. А Саутхэмптон с 33-ю очками находится на 14-й позиции.

Манчестер Сити — Саутгемптон 5:2

Голы: Де Брюйне, 14, Марез, 40, Гюндоган, 45+3, Марез, 54, Де Брюйне, 59 — Уорд-Проуз, 25 (пенальти), Адамс, 56



Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Зинченко (Менди, 81) — Де Брюйне (Агуэро, 72), Фернандиньо, Гюндоган — Марез (Торрес, 61), Силва, Фоден.



Саутгемптон: Маккарти — Беднарек, Вестергор, Стивенс (Диалло, 63), Салису, Бертран — Дженепо (Телла, 46), Уорд-Праус, Армстронг (Уоттс, 73), Редмонд — Адамс.



Предупреждение: Фернандиньо.