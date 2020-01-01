Манчестер Сити сделал новое предложение Де Брюйне по контракту - источник

"Горожане" улучшили свое первоначальное предложение.

Манчестер Сити продолжает вести переговоры с полузащитником команды Кевином де Брюйне.

Бельгийский футболист был разочарован первым предложением "горожан" и, по информации The Times, клуб сделал ему второе, улучшенное предложение. Источник не называет сумму зарплаты, прописанную в контракте, но отмечает, что обе стороны рассчитывают прийти к соглашению до завершения нынешнего сезона.

Действующий контракт Де Брюйне с Манчестер Сити рассчитан до лета 2023 года, и по его условиям бельгиец получает 310 тысяч фунтов в неделю (около 362 тысяч евро) с учетом бонусов.

Футболист выступает за "горожан" с 2015 года. В нынешнем сезоне он отыграл за клуб 22 матча в АПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 11 результативных передач.