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Манчестер Сити сделал новое предложение Де Брюйне по контракту - источник

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"Горожане" улучшили свое первоначальное предложение.
Кевин Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
Getty Images

Манчестер Сити продолжает вести переговоры с полузащитником команды Кевином де Брюйне.

Бельгийский футболист был разочарован первым предложением "горожан" и, по информации The Times, клуб сделал ему второе, улучшенное предложение. Источник не называет сумму зарплаты, прописанную в контракте, но отмечает, что обе стороны рассчитывают прийти к соглашению до завершения нынешнего сезона.

Действующий контракт Де Брюйне с Манчестер Сити рассчитан до лета 2023 года, и по его условиям бельгиец получает 310 тысяч фунтов в неделю (около 362 тысяч евро) с учетом бонусов.

Футболист выступает за "горожан" с 2015 года. В нынешнем сезоне он отыграл за клуб 22 матча в АПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 11 результативных передач.

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Теги: Кевин Де Брюйне, Ман Сити. футбол, АПЛ
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