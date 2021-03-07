Челси предложит Кристенсену новый контракт

Наставник "синих" доволен своим подопечным.

Челси предложит новый контракт своему защитнику Андреасу Кристенсену.

Об этом пишет The Telegraph.

Как отмечает источник, главный тренер команды Томас Тухель доволен игрой 24-летнего датчанина и хочет сохранить футболиста в команде.

Дествующий контракт игрока истекает в конце июня 2022 года.

В текущем сезоне Андраес сыграл в 16 матчах Синих во всех турнирах. Результативными действиями не отличался.

Кристенсен начинал выступления за Челси с юношеских команд и уже провел за основу 116 матчей во всех турнирах.