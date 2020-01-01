Анчелотти: Челси заслужил победу

Главный тренер подвел итоги поражения своих подопечных.

Наставник Эвертона Карло Анчелотти не считает трагедией вчерашнее поражение его команды.

Об этом он рассказал в комментарии BBC.

"Челси был лучше нас и заслужил победу. Мы хорошо защищались 30 минут, но когда они забили, нам стало тяжело. У них очень хорошая команда. Тридцать минут игра была такой, как мы планировали. У нас было несколько моментов. Ришарлисон мог поразить ворота Челси".

"Давайте быть честны: мы не на одном уровне с Челси. Мы не можем играть открыто против такой команды. Мы хотели сыграть так же, как с Ливерпулем (2:0), но там мы рано забили.

Сейчас мы рассчитываем побороться за место в еврокубках. Такая борьба нам на пользу. Мы будем в гонке до конца сезона. Конечно, мы разочарованы поражением, но это не трагедия. Ждем следующую игру", - поведал Анчелотти.