Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Томас Тухель установил историческое тренерское достижение в АПЛ

Комментариев: 0
Подопечные немца не пропустили в пяти домашних матчах подряд.
Томас Тухель
Томас Тухель
Getty Images

В рамках 27-го тура чемпионата Англии Челси принимал на своем поле Эвертон. Встреча завершилась победой "синих" - 2:0.

Как сообщает издание ESPN в своем Twitter, по итогам поединка главный тренер хозяев поля Томас Тухель установил историческое достижение для тренеров этого турнира.

47-летний немец стал первым в истории АПЛ, команда которого не пропускала на своем поле в пяти дебютных матчах специалиста во главе команды..

Томас Тухель стал во главе Челси 26 января этого года. С тех пор Челси под его руководством провел 9 встреч в чемпионате Англии, в которых одержал 6 побед и 3 раза сыграл вничью.

На данный момент лондонский клуб идет на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 50 очков.

Поделись:
Теги: Томас Тухель, Челси, АПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь