Томас Тухель установил историческое тренерское достижение в АПЛ

Подопечные немца не пропустили в пяти домашних матчах подряд.

В рамках 27-го тура чемпионата Англии Челси принимал на своем поле Эвертон. Встреча завершилась победой "синих" - 2:0.

Как сообщает издание ESPN в своем Twitter, по итогам поединка главный тренер хозяев поля Томас Тухель установил историческое достижение для тренеров этого турнира.

47-летний немец стал первым в истории АПЛ, команда которого не пропускала на своем поле в пяти дебютных матчах специалиста во главе команды..

Томас Тухель стал во главе Челси 26 января этого года. С тех пор Челси под его руководством провел 9 встреч в чемпионате Англии, в которых одержал 6 побед и 3 раза сыграл вничью.

На данный момент лондонский клуб идет на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 50 очков.