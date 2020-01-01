Кавани намерен попрощаться с Манчестер Юнайтед

Уругваец может продолжить карьеру в Аргентине.

Форвард Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани раздумывает над тем, чтобы покинуть команду после завершения сезона.

Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей страничке в Twitter.

Отмечается, что 34-летний уругваец может переехать в Южную Америку.

По информации источника, переговоры с представителями Кавани ведет аргентинский клуб Бока Хуниорс. Клуб предлагает соглашение, рассчитанное на три года. Утверждается, что форвард заинтересован в трансфере в аргентинский клуб.

В текущем сезоне Кавани отыграл 25 матчей за Манчестер Юнайтед во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.