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Кавани намерен попрощаться с Манчестер Юнайтед

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Уругваец может продолжить карьеру в Аргентине.
Эдинсон Кавани
Эдинсон Кавани
Getty Images

Форвард Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани раздумывает над тем, чтобы покинуть команду после завершения сезона.

Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей страничке в Twitter.

Отмечается, что 34-летний уругваец может переехать в Южную Америку.

По информации источника, переговоры с представителями Кавани ведет аргентинский клуб Бока Хуниорс. Клуб предлагает соглашение, рассчитанное на три года. Утверждается, что форвард заинтересован в трансфере в аргентинский клуб.

В текущем сезоне Кавани отыграл 25 матчей за Манчестер Юнайтед во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани, Бока Хуниорс
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