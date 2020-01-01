Экс-вратарь МЮ назвал Диего Косту "мелкой грязной крысой"

Бен Фостер не любил играть против известного испанского форварда.

37-летний вратарь Уотфорда Бен Фостер, ранее выступающий за Манчестер Юнайтед, рассказал об игроках, против которых ему не нравилось выступать.

“Диего Коста. Он просто мелкая грязная крыса. Диего рычал, царапался, ни на секунду не оставлял тебя в покое, не давал продохнуть. И Луис Суарес тоже был немного похож на него. Играть против него было просто ужасно: он пинался, царапался, делал что угодно.

Но могу сказать, что они настоящие победители, я таких игроков люблю. Такие футболисты в команде нужны, такие звери“, - рассказал Фостер на своем YouTube-канале.