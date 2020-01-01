Вест Хэм обошелся без Ярмоленко в матче против Лидс

Команда поднялась на пятое место АПЛ.

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм на своем поле разобрался с Лидсом, забив в ворота гостей для безответных мяча.

Оба гола были забиты в первом тайме. Сперва Джесси Лингард не реализовал пенальти, но удачно сыграл на добивании, а удвоил преимущество Вест Хэма Крейг Доусон.

Команда Дэвида Мойеса набрала 48 очков и поднялась на пятое место. От зоны Лиги чемпионов Вест Хэм отстает на два балла.

Вест Хэм — Лидс 2:0

Голы: Лингард, 20, Доусон, 27

Вест Хэм: Фабиански — Крессвелл, Диоп, Доусон, Цоуфал — Райс, Соучек — Бенрахма (Боуэн, 73), Лингард (Джонсон, 88), Форнальс — Антонио

Лидс: Меслие — Даллас, Купер, Льоренте, Эйлинг — Филлипс — Кошта (Харрисон, 46), Робертс (Родриго, 61), Клих (Алиоски, 46), Рафинья — Бэмфорд

Предупреждения: Лингард — Филлипс

Отметим, что украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко все еще продолжает восстанавливаться после травмы связок.