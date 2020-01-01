Челси уверенно обыграл Эвертон
Лондонский клуб продолжил серию без поражений.
В рамках 27-го тура АПЛ Эвертон на выезде уступил Челси.
С начала матча подопечные Томаса Тухеля взяли игру под свой контроль, атакуя обеими флангами. Первый гол был забит на 31-й минуте встречи.
Во втором тайме Челси заработал одиннадцатиметровой удар. Жоржиньо в свое любимой манере удвоил преимущество своей команды.
Челси — Эвертон 2:0
Голы: Годфри, 32 (автогол), Жоржиньо, 65
Челси: Менди — Зума, Кристенсен, Аспиликуэта — Алонсо, Ковачич (Канте, 80), Жоржиньо, Джеймс — Хадсон-Одои (Маунт, 66), Хаверц — Вернер (Пулишич, 90)
Эвертон: Пикфорд — Годфри — Кин, Холгейт — Динь, Аллан, Гомеш (Бернард, 76), Ивоби (Дэвис, 56) — Сигурдссон (Кинг, 70) — Ришарлисон, Калверт-Льюин
Предупреждения: Холгейт, Динь, Дэвис
Полная версия правил