Челси уверенно обыграл Эвертон

Лондонский клуб продолжил серию без поражений.

В рамках 27-го тура АПЛ Эвертон на выезде уступил Челси.

С начала матча подопечные Томаса Тухеля взяли игру под свой контроль, атакуя обеими флангами. Первый гол был забит на 31-й минуте встречи.

Во втором тайме Челси заработал одиннадцатиметровой удар. Жоржиньо в свое любимой манере удвоил преимущество своей команды.

Челси — Эвертон 2:0

Голы: Годфри, 32 (автогол), Жоржиньо, 65

Челси: Менди — Зума, Кристенсен, Аспиликуэта — Алонсо, Ковачич (Канте, 80), Жоржиньо, Джеймс — Хадсон-Одои (Маунт, 66), Хаверц — Вернер (Пулишич, 90)

Эвертон: Пикфорд — Годфри — Кин, Холгейт — Динь, Аллан, Гомеш (Бернард, 76), Ивоби (Дэвис, 56) — Сигурдссон (Кинг, 70) — Ришарлисон, Калверт-Льюин

Предупреждения: Холгейт, Динь, Дэвис