Моуринью - о Бэйле: Я увидел у него психологические шрамы

Наставник "шпор" высказался о нападающем команды.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью считает, что несмотря на большое количество травм Гарету Бэйлу удалось сохранить силу воли, чтобы двигаться дальше.

Об этом он рассказал в интервью ESPN.

"Я увидел у него психологические шрамы. Когда игрок пару сезонов страдает от постоянных травм, думаю, что проблемы возникают не из-за физических, а из-за психологических шрамов. Появляется страх, появляется нестабильность.

Но, когда ты хорошо работаешь, а все вокруг выкладываются на максимум, психологический барьер должен рухнуть. И Бэйлу удалось его разрушить. Именно он, а не мы. Мы лишь его поддержали", - поведал наставник.

В нынешнем сезоне АПЛ Бэйл провел 11 матчей, в которых забил пять голов и выполнил две голевые передачи.