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Моуринью - о Бэйле: Я увидел у него психологические шрамы

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Наставник "шпор" высказался о нападающем команды.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью считает, что несмотря на большое количество травм Гарету Бэйлу удалось сохранить силу воли, чтобы двигаться дальше.

Об этом он рассказал в интервью ESPN.

"Я увидел у него психологические шрамы. Когда игрок пару сезонов страдает от постоянных травм, думаю, что проблемы возникают не из-за физических, а из-за психологических шрамов. Появляется страх, появляется нестабильность.

Но, когда ты хорошо работаешь, а все вокруг выкладываются на максимум, психологический барьер должен рухнуть. И Бэйлу удалось его разрушить. Именно он, а не мы. Мы лишь его поддержали", - поведал наставник.

В нынешнем сезоне АПЛ Бэйл провел 11 матчей, в которых забил пять голов и выполнил две голевые передачи. 

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Теги: Жозе Моуринью, Тоттенхэм, Гарет Бэйл
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