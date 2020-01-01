Моуринью - о Бэйле: Я увидел у него психологические шрамы
Наставник "шпор" высказался о нападающем команды.
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью считает, что несмотря на большое количество травм Гарету Бэйлу удалось сохранить силу воли, чтобы двигаться дальше.
Об этом он рассказал в интервью ESPN.
"Я увидел у него психологические шрамы. Когда игрок пару сезонов страдает от постоянных травм, думаю, что проблемы возникают не из-за физических, а из-за психологических шрамов. Появляется страх, появляется нестабильность.
Но, когда ты хорошо работаешь, а все вокруг выкладываются на максимум, психологический барьер должен рухнуть. И Бэйлу удалось его разрушить. Именно он, а не мы. Мы лишь его поддержали", - поведал наставник.
В нынешнем сезоне АПЛ Бэйл провел 11 матчей, в которых забил пять голов и выполнил две голевые передачи.
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