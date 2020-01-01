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Погба не уверен, что продолжит карьеру в МЮ

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Лидер команды поделился мнением о будущем в английском клубе.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Французский полузащитник Поль Погба размышляет относительно места продолжения карьеры.

Об этом он рассказал в комментарии Sky Sports.

"Время покажет, где я окажусь в будущем. Мое продолжен карьеры в МЮ находится под большим вопросом.

Сейчас я выступаю за Юнайтед. Мне хорошо с моими товарищами по команде. Я хочу всегда выигрывать матчи. Я всегда буду показывать все, на что способен, когда я на поле", - поведал футболист.

Отметим, что контракт француза с Манчестер Юнайтед истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Погба принял участие в 19 матчах АПЛ, в которых забил три гола. 

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Теги: Поль Погба, Манчестер Юнайтед
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