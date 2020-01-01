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Зинченко извинился перед фанатами Ман Сити

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Украинец поделился своими эмоциями после поражения в дерби.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал поражение от Манчестер Юнайтед в матче 27-го тура чемпионата Англии.

"Мы пропустили гол в начале, а после этого не так легко вернуться в игру. Но затем, считаю, мы играли намного лучше, чем Юнайтед. Во всех аспектах - контроль мяча, создание моментов... Но не забили. Если хотим побеждать в таких встречах - нужно реализовывать свои моменты.

МЮ - одна из лучших команд мира. У них есть невероятные футболисты, они хорошо организованы в обороне, мы знали это. Нам все еще нужно научиться, как возвращаться в игру после пропущенного мяча".

"Мы должны выиграть следующий матч. Не нужно смотреть назад, надо двигаться вперед. Мы все еще играем во всех турнирах, хотим выиграть все трофеи. Это поражение - как сигнал для нас: "Давайте, ребята, еще есть много матчей. Мы должны быть более сфокусированными".

Это дерби, подобные матчи всегда значат больше, чем просто три очка. Дело в чести команды. Чувствую себя виноватым перед фанатами Сити, они заслуживают большего. Надеюсь, вернемся сильнее", - заявил Зинченко.

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Теги: Александр Зинченко, футбол, Ман Сити
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