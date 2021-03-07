"Manchester - is red": Транслятор дерби символично показал небо после победы МЮ над Ман Сити
Работа оператора на высшем уровне.
В воскресенье, 7 марта, в Манчестере в матче 27-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед нанес поражение Манчестер Сити со счетом 2:0.
По голу в составе "красных дьяволов" забили отличившийся с пенальти Бруну Фернандеш и Люк Шоу.
После финального свистка трансляторы матча очень символично засняли после игры небо над городом, показав, что в этот вечер Манчестер – красный.
Manchester is officially RED tonight! 🔴 pic.twitter.com/4BD3hERpEw— Football Daily (@footballdaily) March 7, 2021
Смотрите видео голов матча Ман Сити - МЮ.
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