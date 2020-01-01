Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ливерпуль - Фулхэм 0:1 видео гола и обзор матча АПЛ

Комментариев: 0
Мерсисайдцы потерпели шестое домашнее поражение подряд.

В рамках 27-го тура чемпионата Англии Ливерпуль в родных стенах уступил Фулхэму. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу "дачников".

Ливерпуль - Фулхэм 0:1

Гол: Лемина, 45

Ливерпуль: Алиссон, Филлипс, Уильямс, Робертсон, Уильямс (Александер-Арнолд, 76), Шакири, Милнер (Фабиньо, 76), Салах, Вейналдум (Мане, 62), Диогу Жота, Кейта.

Фулхэм: Ареоля, Тете, Андерсен, Айна, Адарабиойо, Лемина, Рид, Кавалейру (Митрович, 85), Декордова-Рид, Лукман (Робинсон, 83), Маджа (Лофтус-Чик, 67).

Поделись:
Теги: Ливерпуль, Фулхэм, АПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь