Ливерпуль - Фулхэм 0:1 видео гола и обзор матча АПЛ

Мерсисайдцы потерпели шестое домашнее поражение подряд.

В рамках 27-го тура чемпионата Англии Ливерпуль в родных стенах уступил Фулхэму. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу "дачников".

Ливерпуль - Фулхэм 0:1

Гол: Лемина, 45

Ливерпуль: Алиссон, Филлипс, Уильямс, Робертсон, Уильямс (Александер-Арнолд, 76), Шакири, Милнер (Фабиньо, 76), Салах, Вейналдум (Мане, 62), Диогу Жота, Кейта.

Фулхэм: Ареоля, Тете, Андерсен, Айна, Адарабиойо, Лемина, Рид, Кавалейру (Митрович, 85), Декордова-Рид, Лукман (Робинсон, 83), Маджа (Лофтус-Чик, 67).