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Ман Сити - МЮ 0:2 видео голов и обзор матча АПЛ

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Ман Сити - МЮ
Ман Сити - МЮ
Getty Images

Манчестер Юнайтед одержал победу над Манчестер Сити в поединке 27-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча прошла на стадионе Этихад и завершилась со счетом 2:0 в пользу "красных дьяволов".

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Фернандеш, 2 (пен.), Шоу, 50

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу (Уокер, 65), Диаш, Стоунз, Зинченко — Гюндоган, Родри, Де Брюйне — Марез, Жезус (Фоден, 71), Стерлинг.

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Джеймс, Фернандеш (Уильямс, 90+3), Рашфорд (Гринвуд, 73) — Мартиаль (Матич, 86).

Предупреждения: Магуайр, Шоу, Хендерсон.

 

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Теги: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, футбол, АПЛ
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