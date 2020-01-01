Манчестер Юнайтед одержал гостевую победу над Манчестер Сити

Юнайтед открыл счет с пенальти на первой минуте.

Манчестер Юнайтед в гостях обыграл Манчестер Сити в матче 27-го тура чемпионата Англии.

Уже на первой минуте в ворота хозяев был назначен пенальти после того, как Габриэл Жезус в своей штрафной площадке сыграл в ногу Антони Марсьялю. Вратарь Сити Эдерсон Мораес дотянулся до мяча после удара Бруно Фернандеша, однако помешать ему попасть в ворота не смог. Тут же гости едва не забили второй, но Люк Шоу с близкого расстояния пробил во вратаря. На 25-й минуте украинский защитник Сити Александр Зинченко мощно пробил издали, но вратарь Юнайтед Дин Хэндерсон обезвредил этот удар.

В начале второго тайма Манчестер Юнайтед забил второй гол. Шоу обыгрался с Маркусом Рэшфордом и точно пробил в нижний угол ворот. Далее у Сити были три возможности забить, но безрезультатно. Мог забивать третий гол Юнайтед — тоже не получилось и матч закончился победой гостей со счетом 2:0.

Манчестер Сити продолжает лидировать в чемпионате Англии и опережает идущий вторым Манчестер Юнайтед на 11 очков.

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Фернандеш, 2 (пенальти), Шоу, 50.



Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу (Уокер, 65), Диаш, Стоунз, Зинченко — Гюндоган, Родри, Де Брюйне — Марез, Жезус (Фоден, 71), Стерлинг.



Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Джеймс, Фернандеш (Уильямс, 90+3), Рашфорд (Гринвуд, 73) — Мартиаль (Матич, 86).



Предупреждения: Магуайр, Шоу, Хендерсон.