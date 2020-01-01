Ливерпуль дома минимально проиграл Фулхэму
Лондонский Фулхэм минимально обыграл Ливерпуль в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии.
Уже в первом тайме Фулхэм пошел в атаку и создавал моменты, однако и сам несколько раз мог пропустить. Тем не менее, на последней минуте тайма Марио Лемина отобрал мяч у Мохаммеда Салаха на линии штрафной площадки Ливерпуля и сразу точно пробил в нижний угол ворот Алиссона Бекера.
В начале второго тайма вратарь Фулхэма Альфонс Ареоля обезвредил удар Диогу Жоты под перекладину, а потом — добивание Салаха. После этого у Ливерпуля получилось создаать лишь один момент — Садьо Мане на 70-й минуте пробил в штангу, а добить Салаху не позволили защитники. Фулхэм довел матч до неожиданной победы со счетом 1:0.
Ливерпуль после этого поражения опустился на 7-е место, а Фулхэм делит 17-18ю позицию с Брайтоном.
Ливерпуль - Фулхэм 0:1
Гол: Лемина, 45
Ливерпуль: Алиссон, Филлипс, Уильямс, Робертсон, Уильямс (Александер-Арнолд, 76), Шакири, Милнер (Фабиньо, 76), Салах, Вейналдум (Мане, 62), Жота, Кейта.
Фулхэм: Ареоля, Тете, Андерсен, Айна, Адарабиойо, Лемина, Рид, Кавалейру (Митрович, 85), Декордова-Рид, Лукман (Робинсон, 83), Маджа (Лофтус-Чик, 67).
Предупреждения: Жота, Кейта - Тете, Лемина, Митрович.
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