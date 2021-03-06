Конфликт с Клоппом может повлиять на будущее Салаха
Египтянин может в скором времени сменить клуб.
Форвард Ливерпуля Мохамед Салах может покинуть команду в летнее трансферное окно. Об этом пишет AS.
Как отмечает источник, между футболистом и наставником команді Юргеном Клоппом усилились разногласия.
В минувшем матче Ливерпуля против Челси (0:1) Клопп снял Мохамеда Салаха с игры уже на 61-й минуте. Отмечается, что форвард был крайне недоволен решением Клоппа.
В текущем сезоне футболист провел за Ливерпуль 37 матчей во всех турнирах, забив 24 гола и выполнив четыре результативные передачи.
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