Конфликт с Клоппом может повлиять на будущее Салаха

Египтянин может в скором времени сменить клуб.

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах может покинуть команду в летнее трансферное окно. Об этом пишет AS.

Как отмечает источник, между футболистом и наставником команді Юргеном Клоппом усилились разногласия.

В минувшем матче Ливерпуля против Челси (0:1) Клопп снял Мохамеда Салаха с игры уже на 61-й минуте. Отмечается, что форвард был крайне недоволен решением Клоппа.

В текущем сезоне футболист провел за Ливерпуль 37 матчей во всех турнирах, забив 24 гола и выполнив четыре результативные передачи.