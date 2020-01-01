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Лестер в конце матча вырвал победу у Брайтона

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Астон Вилла и Вулверхэмптон разошлись миром.
Брайтон - Лестер
Брайтон - Лестер
Getty Images

В матче 27-го тура чемпионата Англии Лестер на выезде справился с Брайтоном.

Счет во встрече открыли хозяева поля, отличился Адам Лаллана.

Лестер сумел отыграться лишь во 2-м тайме: Ихеаначо сделал счет 1:1. А хавбек Лестера Даниэль Амарти сделал счет 2:1 в пользу своей команды на 87-й минуте.

Брайтон — Лестер 1:2

Голы: Лаллана, 10 — Ихеаначо, 62, Амарти, 88

Брайтон: Санчес, Уайт, Велтман, Берн, Данк, Биссума (Джаханбахш, 90+1), Мак Аллистер (Альсате, 68), Лаллана, Гросс, Троссард, Мопе (Уэлбек, 79).

Лестер: Шмейхель, Рикарду Перейра, Сеюнджю, Фофана, Кастань, Тавареш (Олбрайтон, 72), Амарти, Ндиди, Тилеманс, Ихеаначо (Чаудхери, 90+1), Варди.

Предупреждение: Тилеманс.

В еще одном матче Астон Вилла на своем поле не смогла обыграть Вулверхэмптон

Астон Вилла — Вулверхэмптон 0:0

Астон Вилла: Мартинес — Таргетт, Мингс, Конса, Эль-Мохаммади — Сансон (Баркли, 61), Луис, Маклинн — Трезеге (Дэвис, 78), Траоре (Рэмси, 83), Уоткинс

Вулверхэмптон: Патрисиу — Саисс, Коуди, Дендонкер — Хонни, Моутиньо, Невеш, Семеду — Траоре, Нету — Виллиан Жозе (Фабио Силва, 78)

Предупреждение: Сансон

Саутгемптон в гостях одержал долгожданную победу над Шеффилд Юнайтед со счетом 2:0 и  прервал серию из девяти матчей АПЛ без побед.

Шеффилд Юнайтед — Саутгемптон 0:2

Голы: Уорд-Праус, 32 (с пенальти), Адамс, 49

Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл — Стивенс, Брайан, Ампаду — Богл, Флек, Норвуд (Макберни, 46), Ландстрем, Болдок — Брюстер (Шарп, 69), Макголдрик (Муссе, 58)

Саутгемптон: Форстер — Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс — Телла (Редмонд, 76), Диалло, Уорд-Праус, Армстронг — Минамино (Дженело, 88), Ингз (Адамс, 13)

Предупреждения: Ампаду, Богл, Флек, Макберни — Телла, Армстронг, Вестергор

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Теги: Брайтон, Лестер, АПЛ, Астон Вилла, Вулверхэмптон
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