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Арсенал потерял очки в матче с Бернли

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Лондонцы сыграли вничью с аутсайдером чемпионата.
Бернли - Арсенал
Бернли - Арсенал
Getty Images

Лондонский Арсенал сыграл вничью с Бернли в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии.

Гости открыли счет уже на девятой минуте матча. Пьер-Эмерик Обамеянг, получив мяч от Виллиана, вошел в штрафную площадку Бернли и точно пробил в нижний угол ворот Ника Поупа.

Арсенал продолжал атаковать, однако безрезультатно. А Бернли неожижанно сравнял. Гранит Джака, выбивая мяч на фланг, попал в Криса Вуда, от которого мяч отскочил в ворота. Хозяева тут же едва не забили второй гол, но Йоханну Гудмундссону не хватило точности.

Во втором тайме игра шла спокойнее. Лишь в конце тайма арбитр Эндрю Мэрринер назначил пенальти и показал красную карточку Эрику Питерсу за игру рукой в своей штрафной. Однако, после просмотра VAR, обе санкции были отменены.

Арсенал после этой ничьей поднялся на 10-е место в турнирной таблице, а Бернли остается на 15-й позиции.

Бернли - Арсенал - 1:1

Голы: Вуд, 39 - Обамеянг, 9.

Бернли: Поуп - Тэйлор (Питерс, 63), Тарковски, Ми, Лоутон - Макнил, Вествуд, Браунхилл, Гудмундссон (Брэди, 68) - Вуд, Выдра (Родригес, 86).

Арсенал: Лено - Тирни, Давид Луиз, Мари, Чемберс - Джака, Сака, Парти (Себальос, 80), Эдегор (Ляказетт, 63), Виллиан (Пепе, 69) - Обамеянг.

Предупреждения: Питерс - Сака.

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Теги: АПЛ, Арсенал, Бернли
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