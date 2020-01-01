Клопп - о поражении от Челси: Все решило мастерство Маунта

Тренер "скаузеров" отреагировал на проигрыш.

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп считает, что поражение его команды от Челси (0:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии является ударом, но все еще впереди.

Об этом он заявил в комментарии Sky Sports, передает BBC.

“Индивидуальное мастерство Мэйсона Маунта все решило в моменте с голом. Это была равная и напряженная игра, и обе команды отдали много сил.

У Челси был отмененный из-за офсайда гол в первом тайме, и во второй половине встречи была опасная контратака. У нас было больше отличных моментов, хороший шанс забить был у Мане, да и у других, но мы их не реализовали.

Мы не преуспели в защите, нужно играть лучше. Есть много вещей, которые необходимо учитывать. В конце концов, мы пропустили гол из-за ошибки, а другой гол был забит соперником из офсайда. В целом мы неплохо защищались, но можно лучше. А при таком владении мяча, как у нас, нужно создавать больше моментов и реализовывать их. Все было хорошо, кроме последнего паса.

К сожалению, мы испытываем проблемы не только дома. Это не про Энфилд, у нас проблемы в целом. Нужно лучше действовать в решающих ситуациях, проявлять свои навыки. Это поражение - серьезный удар, но это не конец. Мы должны побеждать в матчах“, - говорит тренер “красных“.