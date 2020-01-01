Ливерпуль - Челси 0:1 видео гола и обзор матча чемпионата Англии

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Ливерпуль - Челси Getty Images

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль принимал Челси. Встреча завершилась минимальной победой лондонцев со счетом 1:0.

Единственный гол в этом поединке был забит в конце первого тайма Мэйсоном Маунтом.

После перерыва “красные“ пытались отыграться, но так и не сумели. Это поражение стало пятым подряд для команды Юргена Клоппа на домашнем стадионе.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Ливерпуль - Челси:

Ливерпуль - Челси 0:1

Гол: Маунт, 42.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон - Тьяго (Милнер, 80), Вейналдум, Джонс (Жота, 62) - Салах (Окслейд-Чемберлен, 62), Фирмино, Мане.

Челси: Менди - Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер - Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл - Зиеш (Пулишич, 66), Маунт (Ковачич, 81) - Вернер (Хаверц, 90+1).