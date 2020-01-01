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Ливерпуль дома уступил Челси

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Команды провели матч 29-го тура английской Премьер-лиги.
Ливерпуль - Челси
Ливерпуль - Челси
Getty Images

В рамках 29-го тура АПЛ Ливерпуль принимал Челси. 

В конце первого тайма счет открыл игрок "синих" Мэйсон Маунт. Это случилось на 42-й минуте. Команды ушли на перерыв, а, вернувшись, "красные" не смогли ответить, а лондонцы - удвоить преимущество.

Для Ливерпуля это стало пятым поражением подряд на домашней арене.

Ливерпуль - Челси 0:1

Гол: Маунт, 42.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон - Тьяго (Милнер, 80), Вейналдум, Джонс (Жота, 62) - Салах (Окслейд-Чемберлен, 62), Фирмино, Мане.

Челси: Менди - Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер - Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл - Зиеш (Пулишич, 66), Маунт (Ковачич, 81) - Вернер (Хаверц, 90+1).

Ливерпуль опускается на седьмое место, а по потерянным очкам на горизонте маячит девятое место. 

Челси вернул себе четвертое место. В следующем туре команда Тухеля сыграет с Эвертоном, который притаился следом в турнирной таблице. А Ливерпуль 7 марта проведет домашний матч против Фулхэма.

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Теги: Ливерпуль, Челси, АПЛ
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