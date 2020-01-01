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Тоттенхэм минимально обыграл Фулхэм благодаря автоголу

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Тоттенхэм продолжает борьбу за место в еврокубках в следующем сезоне.
Фулхэм - Тоттенхэм
Фулхэм - Тоттенхэм
Getty Images

Тоттенхэм одержал минимальную гостевую победу над аутсайдером Фулхэмом в матче 33-го тура чемпионата Англии.

Единственный гол в середине первого тайма Тоттенхэм забил после ошибки защитника Фулхэма Тосина Адарабиойо, который срезал мяч в свои ворота.

После этой победы Тоттенхэм поднялся на восьмую позицию и отстает от зоны выхода в еврокубки на три очка. Фулхэм продолжает оставаться в зоне понижения в классе, на 18-м месте и отстает от идущего на 17-й позиции Ньюкасла также на три очка.

Фулхэм - Тоттенхэм - 0:1

Гол: Адарабиойо, 19 (в свои ворота).

Фулхэм: Ареоля - Робинсон (Брайан, 75), Андерсен, Адарабиойо, Айна - Рид, Кавалейру (Митрович, 71), Лемина, Лофтус-Чик (Замбо Ангисса, 64), Лукмэн - Маджа.

Тоттенхэм: Льорис - Дэвис, Санчес, Алдервейрелд, Доэрти - Хейбьерг, Бэйл (Моура, 67), Ндомбеле (Ламела, 75), Алли (Сиссоко, 67), Сон - Кейн.

Предупреждения: Лукмэн, Рид - Бэйл.

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Теги: АПЛ, Тоттенхэм, Фулхэм
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